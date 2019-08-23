NASA назвала камень на Марсе в честь The Rolling Stones

Британские музыканты пришли в восторг и заявили, что отметят это в истории группы.

NASA дала имя земной рок-группы марсианскому булыжнику. Команда, управляющая аппаратом InSight, назвала камень на Красной планете Rolling Stones Rock — дословно «Камень Катящихся Камней».

Видео: NASA

Камень размером чуть меньше мяча для гольфа прокатился по земле — нет, по марсианской поверхности — около метра, отброшенный в сторону двигателями космического аппарата. InSight сел на Красную планету, чтобы изучить строение ее коры.

Музыканты английской группы пришли в восторг и заявили, что новость прекрасно вписывается в празднование гастролей The Rolling Stones, которые достигли Пасадины (Калифорния), сообщает NASA. Актер Роберт Дауни-младший сообщил новость со сцены Роуз Боул в Пасадине вечером в четверг.

Ранее GazetaSPb сообщила, что силикатный гель может сделать Марс пригодным для жизни.