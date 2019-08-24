В воскресенье в Северную столицу вернется тепло

В воскресенье, 25 августа в город вернется тепло - будет солнечно и без осадков. Фото: pixabay

В воскресенье, 25 августа в город вернется тепло - будет солнечно и без осадков. Фото: pixabay

Тепло и солнце в Петербурге не за горами — уже завтра, 25 августа, станет значительно теплее.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 24 августа, днем в Петербурге могут пройти кратковременные дожди, в некоторых районах — ливни и грозы. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла. Западный и северо-западный ветер будет умеренный, но с порывами сильного до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. Ночью столбик термометра опустится до +12…+14 градусов.

В воскресенье, 25 августа в город вернется тепло — будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер будет слабый.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август.