Женщине-экскурсоводу перерезали горло и угнали ее авто в Петербурге

Тело женщины с перерезанной шеей обнаружили в ее собственной квартире в Кировском районе города. Погибшая работала гидом-переводчиком для иностранных туристов.

Тело 58-летней петербурженки с перерезанной шеей обнаружила ее подруга в квартире одного из многоквартирных домов на бульваре Новаторов. Убитая работала экскурсоводом по Петербургу для иностранных туристов.

Из квартиры убитой пропал ее мобильный телефон, а со двора угнан автомобиль марки «Вольво» синего цвета.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что пострадавшая припарковала авто за домом в 16:07 и зашла домой. Спустя 45 минут из подъезда вышел неизвестный одетый в черную одежду. В половину двенадцатого вечера этот же мужчина снова зашел в подъезд, а спустя 15 минут уже уезжал на иномарке женщины.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение преступника.

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