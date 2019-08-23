Напавшего на таксиста с ножом посадили на 9 лет во Всеволожске

Подсудимого приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы. Фото: Pixabay

Подсудимого приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы. Фото: Pixabay

Городской суд Всеволожска вынес приговор мужчине, который убил таксиста, чтобы не платить за проезд.

Суд установил, что обвиняемый вызвал такси «Таксовичкофф», при этом не имея возможности оплатить услуги перевозки в сумме 1600 рублей. Для того, чтобы не платить за проезд, обвиняемый решил убить водителя такси и нанес ему не менее 16 ударов ножом в голову, шею, спину и грудь. Потерпевший активно сопротивлялся и смогу убежать. Ему была вовремя оказано медицинская помощь. Об этом сообщается на айте прокуратуры Ленобласти.

Всеволожский городской суд Ленобласти рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным в совершении покушения на убийство. Подсудимого приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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