NASA: в космосе произошло первое преступление

Астронавт из США Энн МакКлейн незаконно следила за банковским счетом своей экс-супруги Саммер Уорден во время миссии на Международной космической станции (МКС), что стало первым за всю историю преступлением в космосе.

Согласно данным The New York Times, Уорден заметила, что кто-то, помимо нее, заходит в принадлежащий ей банковский аккаунт, после чего она обратилась в банк с просьбой узнать кто это мог сделать. Сотрудники банка выяснили, что один из компьютеров, с которых заходили в аккаунт, зарегистрирован в NASA. Узнав это, женщина подала жалобу на свою бывшую супругу в Федеральную торговую комиссию.

МакКлейн призналась, что заходила в банковский аккаунт бывшей под старым паролем, который не менялся со времен их совместной жизни. Она попыталась оправдать себя тем, что так она хотела убедиться, что Уорден и ее сын не нуждаются в средствах. При этом она заявила, что не знала о запрете на слежку за ее счетом.

В NASA подтвердили, что ранее на МКС не совершилось ни одного преступления.

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