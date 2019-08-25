Риэлтор из Беверли-Хиллз похитил на сумму не менее $500 тыс в домах знаменитостей

В целом было похищено ценностей на сумму не менее полумиллиона долларов. Фото: pixabay

В целом было похищено ценностей на сумму не менее полумиллиона долларов. Фото: pixabay

В Лос-Анджелесе риэлтор вместе с сообщником обвиняются в кражах из 14 домов знаменитостей. Кроме того, риэлтора обвиняют в 32 фактах отмывания денег.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса обвиняет риэлтора Джейсона Эмиль Яселли и его сообщника Бенджамина Эйтан Аккермана в краже вещей из домов знаменитостей в период с 2016 по 2018 годы. Также Яселли приписывают 32 факта отмывания денежных средств. В целом было похищено ценностей на сумму не менее полумиллиона долларов.

Жертвами воров стали музыканты Ашер и Адам Ламберт, звезда шоу «Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз» Дорит Кемсли и экс-футболист Шон Филлипс.

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