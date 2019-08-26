Зеленский заявил о покорении Дюнкерка украинскими казаками

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе празднования Дня независимости заявил, что украинские казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Обращение главы государства опубликована на его официальном сайте.

«До 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове «Апостол», основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», — заявил лидер Украины.

Историки не подтвердили версию об участии казаков в Тридцатилетней войне за гегемонию в Священной Римской империи германской нации и Европе, которая продолжалась с 1618 по 1648 год. Во время войны произошло взятие крепости Дюнкерк. В частности историк из Польши Збигнев Вуйцик пришел к выводу, что в осаде Дюнкерка принимали участие только 2400 наемников из Польши.

Также имеет место быть версии, что казак Иван Сирко считается участником битвы по ошибке вместо полковника де Сиро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский попросил Израиль признать «Голодомор» геноцидом.