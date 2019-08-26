Социологи рассказали, чего россияне боятся больше всего

Специалисты узнали, чего больше всего боятся жители России. Опрос среди населения проводили социологи «Левада центра».
Согласно результатам опроса, больше половины россиян обеспокоены самочувствием родных. Около 58% опрошенных боятся потери близких людей, которые не смогут побороть ту или иную болезнь.
Второе место в списке занимает война. Образование конфликта пугает 51% граждан. Безработица заняла третье место. Лишиться работы или не трудоустроиться боятся 44% респондентов. После идут бедность и стихийные бедствия. Они пугают 36% и 31% жителей России.
Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Калининском районе. Автомобиль вспыхнул посреди ночи по неизвестным причинам. Иномарку потушили через 15 минут. Обстоятельства случившегося выясняются.