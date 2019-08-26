Социологи рассказали, чего россияне боятся больше всего

Социологи рассказали, чего россияне боятся больше всего
Больше половины россиян боятся потери родных. Фото: pixabay.com

Специалисты узнали, чего больше всего боятся жители России. Опрос среди населения проводили социологи «Левада центра».

Согласно результатам опроса, больше половины россиян обеспокоены самочувствием родных. Около 58% опрошенных боятся потери близких людей, которые не смогут побороть ту или иную болезнь.

Второе место в списке занимает война. Образование конфликта пугает 51% граждан. Безработица заняла третье место. Лишиться работы или не трудоустроиться боятся 44% респондентов. После идут бедность и стихийные бедствия. Они пугают 36% и 31% жителей России.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Калининском районе. Автомобиль вспыхнул посреди ночи по неизвестным причинам. Иномарку потушили через 15 минут. Обстоятельства случившегося выясняются.

опрос россия страхи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разыскиваются забросавшие камнями поезд «Петербург-Махачкала» в Чечне
15 полицейских получили раны в ходе боестолкновений в Гонконге
Отец пострадавшей в Турции девочки рассказал о её состоянии
Социологи рассказали, чего россияне боятся больше всего
В Калининском районе ночью загорелся BMW
В результате ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и пострадал ребенок
На углу Гороховой и Большой Морской красная иномарка протаранила дом
Психолог рассказала, как сделать возвращение в школу менее стрессовым для ребенка