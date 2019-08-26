Разыскиваются забросавшие камнями поезд «Петербург-Махачкала» в Чечне

Разыскиваются забросавшие камнями поезд &#171;Петербург-Махачкала&#187; в Чечне
Инцидент случился 23 августа. Фото: vk.com/publicdagspb

Поезд «Петербург-Махачкала» в Чечне был заброшен камнями. Согласно данным РЖД, неизвестные повредили три окна в вагонах, один пассажир отделался царапиной.

Инцидент произошел в пятницу, 23 августа, на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД. Пассажир, который получил царапину, от оказания медицинской помощи отказался.

На работе и графике поездов произошедшее не отразилось. На станцию были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники разыскиваются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что о заброшенном камнями поезде. О случившемся пассажиры рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», а также опубликовали фотографию из вагона. Осколки от разбитого стекла были разбросаны по всему купе.

махачкала поезд санкт-петербург чечня
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разыскиваются забросавшие камнями поезд «Петербург-Махачкала» в Чечне
15 полицейских получили раны в ходе боестолкновений в Гонконге
Отец пострадавшей в Турции девочки рассказал о её состоянии
Социологи рассказали, чего россияне боятся больше всего
В Калининском районе ночью загорелся BMW
В результате ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и пострадал ребенок
На углу Гороховой и Большой Морской красная иномарка протаранила дом
Психолог рассказала, как сделать возвращение в школу менее стрессовым для ребенка