Разыскиваются забросавшие камнями поезд «Петербург-Махачкала» в Чечне

Поезд «Петербург-Махачкала» в Чечне был заброшен камнями. Согласно данным РЖД, неизвестные повредили три окна в вагонах, один пассажир отделался царапиной.

Инцидент произошел в пятницу, 23 августа, на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД. Пассажир, который получил царапину, от оказания медицинской помощи отказался.

На работе и графике поездов произошедшее не отразилось. На станцию были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники разыскиваются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что о заброшенном камнями поезде. О случившемся пассажиры рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», а также опубликовали фотографию из вагона. Осколки от разбитого стекла были разбросаны по всему купе.