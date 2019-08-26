Петербуржец с «условкой» отобрал велосипед у ребенка на Руставели

В Калининском районе Санкт-Петербурга были задержаны и доставлены в отдел полиции двое граждан с судимостью. Один из них подозревается в краже велосипеда у школьника.

Все произошло днем ранее, 25 августа, на улице Руставели. Злоумышленник угнал у 9-летнего мальчика Stels за 6,5 тыс. рублей. Позже рядом с домом на улице Верности на транспортном средстве разъезжал мужчина, который рассказал, что велосипед ему дал приятель.

Как стало известно GazetaSPb, оба мужчины в настоящее время находятся на допросе. Составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Северной столицы порезал своего соседа, а затем выпрыгнул из окна. Все случилось в Приморском районе санкт-Петербурга.