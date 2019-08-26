Из кафе Приозерска неизвестный украл у пенсионера сумку с планшетом и мобильным

В Приозерском районе Ленинградской области неизвестный обокрал пенсионера. Все случилось в одном из кафе Приозерска в пятницу, 23 августа.

О случившемся в отдел полиции сообщили на следующий день. Злоумышленник похитил у 66-летнего мужчины сумку, где находились планшет, мобильны телефон и личные документы. Общий ущерб украденного составил около 100 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту произошедшего.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате совместно распития алкоголя между мужчинами завязалась ссора. Один из них применил в драке нож. пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.