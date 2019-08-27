Несовершеннолетний мотоциклист попал под грузовик

Несовершеннолетний мотоциклист попал под грузовик
Пассажир мотоциклиста погиб. Фото: Baltphoto_Елена_Яковлева

В Красносельском районе Северной столицы несовершеннолетний мотоциклист «встретился» с грузовиком.

ДТП произошло около часа ночи на Заречной улице. 17-летний водитель на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовику. В результате чего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. 17-летний пассажир скончался на месте.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по городу и области, у мотоциклиста не было водительского удостоверения, а байк был не зарегистрирован.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в поселке им. Свердлова задержан 55-летний мужчина. Его подозревают в убийстве собственного сына. По предварительным данным, задержанный распивал алкогольные напитки совместно с сыновьями, когда с одним из них произошла ссора. В ходе нее мужчина ударил ножом сына.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп мотоцикл
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