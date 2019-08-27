В Ленобласти из леса вывели заблудившуюся бабушку с внуками

По данным МЧС, женщина с двумя внуками не пострадали, их состояние в норме. Фото: pixabay

По данным МЧС, женщина с двумя внуками не пострадали, их состояние в норме. Фото: pixabay

Спасатели смогли найти потерявшихся в лесу Всеволожского района пожилую женщину с двумя маленькими внуками.

Вечером 26 августа более 40 спасателей прочесывали лес возле поселка Смольный во Всеволожском районе Ленобласти, где пропали женщина с двумя маленькими детьми, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В течении нескольких часов 46 человек и 12 единиц техники, среди которых 15 сотрудников МЧС и 5 служебных машин, прочесывали лесной массив, куда пошли гулять заблудившиеся. Спасти их удалось около семи вечера.

По данным МЧС, женщина с двумя внуками не пострадали, их состояние в норме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Нижегородской области нашли пропавшую три дня назад в лесу 5-летнюю девочку. Как сообщает СК РФ, пропавшую искали около тысячи людей, среди которых были СК, МВД, МЧС, военнослужащие и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Рысь», «Волонтер».