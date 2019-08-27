Китайская компания зарегистрировала на себя товарный знак петербургской ГК «Галактики»

Эксперты уверены, что это мешает экспорту продуктов из Северной столицы, но решить проблему не так уж просто.
Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает РБК.
ГК «Галактика» и некоторые другие российские компании получили право поставлять продукцию в КНР в прошлом году. Спустя месяц выяснилось, что неизвестная китайская компания пытается зарегистрировать товарные знаки, аналогичные российским. Таким образом, в КНР могла появится продукция петербургских «Свежего завтра» и «Большой кружки», но не российского производства, а китайского. Теперь ГК «Галактика» не может продавать свою молочку, пока не оспорит заявки и не отвоюет товарные знаки. До тех пор все поставки будут заблокированы.
Сотрудничество между странами под ударом – эксперты считают, что ситуация делает маловероятной экспансию «Галактики» на китайском рынке.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Россия может прекратить экспорт леса в КНР.