Беглов поручил сделать детские поликлиники яркими и с игровыми зонами

Беглов поручил сделать детские поликлиники яркими и с игровыми зонами
Александр Беглов. Фото: Мойка78Николай_Овсянников

В ближайшее время стены детских поликлиник могут «заиграть» новыми красками. В интерьере медицинских учреждений будет использовано много разных цветов, появятся изображения мультипликационных персонажей, зоны для игр и рисования.

Такое поручение дал врио губернатора Александр Беглов на заседании городского правительства. Он заверил, что посещение поликлиники не должно быть для детей стрессом, они должны хотеть прийти снова.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на заседании рассказали о скором появлении в Петербурге амбулаторных онкологических центров. В ходе мероприятия Беглов отметил, что некоторые районы нуждаются не в одном, а в двух таких центрах.

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Беглов поручил сделать детские поликлиники яркими и с игровыми зонами
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