Беглов поручил сделать детские поликлиники яркими и с игровыми зонами

В ближайшее время стены детских поликлиник могут «заиграть» новыми красками. В интерьере медицинских учреждений будет использовано много разных цветов, появятся изображения мультипликационных персонажей, зоны для игр и рисования.

Такое поручение дал врио губернатора Александр Беглов на заседании городского правительства. Он заверил, что посещение поликлиники не должно быть для детей стрессом, они должны хотеть прийти снова.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на заседании рассказали о скором появлении в Петербурге амбулаторных онкологических центров. В ходе мероприятия Беглов отметил, что некоторые районы нуждаются не в одном, а в двух таких центрах.