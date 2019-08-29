В Петербурге задержали директоров ЖСК, которые обманули дольщиков

Они потратили 135 миллионов рублей, но так и не достроили некоторые дома. Фото: pixabay.com

Они потратили 135 миллионов рублей, но так и не достроили некоторые дома. Фото: pixabay.com

Дома были сданы лишь частично, остальными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, рассказали обо всем в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении сказано, что двух женщин, директоров ЖСК, задержали из-за подозрений в мошенничестве в сфере долевого строительства. Они обещали построить многоквартирные дома в нескольких районах региона в период с 2010 по 2018 года, но ввели в эксплуатацию только некоторые из них. Злоумышленница потратили на собственные нужды около 135 миллионов рублей, тем временем обманутые дольщики остались без квартир и денег.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что долгострой «Прибалтийский» введут в эксплуатацию в августе.