В Пушкинском районе откроют площадки для выгула собак

В Пушкинском районе Петербурга откроют две новые площадки для выгула собак. Инициатива реализована в рамках проекта «Твой бюджет».

Первая из них станет доступной жителям города уже 3 сентября. Организовать место для выгула собак было решено на Промышленной улице возле дома №9, литера Б.

Деньги на строительство площадок выделялись из бюджета Петербурга. Всего на реализацию проектов жителей района предоставлено 15 млн рублей. Из них порядка 4 млн направлены на организацию площадок для выгула собак.

«Места выгула собак оснастят специализированным оборудованием для дрессуры», — рассказали в Администрации Пушкинского района.

Инициативы была предложена местным жителем Артуром Порталенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Мытнинской улице в рамках проекта «Твой бюджет» открылся сквер, придуманный местной жительницей Екатериной Кудрявцевой.