Гатчинская капелла «Гармония» вошла в сотню лучших в мире

Гатчинская молодежная капелла «Гармония» имени Ирины Рогановой заняла 82-е место в рейтинге лучших хоров мира от Interkultur. Рейтинг считается одним из самых престижных в этой сфере.

Всего топ насчитывает 1000 певческих коллективов. Гатчинская «Гармония» до этого располагалась на 448 месте. Однако в августе Interkultur присудил коллективу 82 место.

Молодежная капелла «Гармония» существует с 1982 года. Коллектив ни раз представлял Гатчину и Ленобласть на хоровых олимпиадах и состязаниях.

Interkultur – признанный мировой лидер в организации хоровых конкурсов и фестивалей. Ведет деятельность с 1988 года. Организация вручает собственные премии, проводит всемирные хоровые игры и мастер-классы.

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