Китайцы намерены взяться за строительство метро в Петербурге

Китайцы намерены взяться за строительство метро в Петербурге
Компания намерена построить линию метро протяженностью в 25 км. Фото: Pixabay

Строительная компания из Китая выразила желание построить метро в Петербурге от станции «Проспект Ветеранов» до города-спутника «Южный».

Китайская фирма China Railway Construction Corporation (CRCC) направила свое предложение по строительству петербургского метро в Смольный. В городской комитет по инвестициям уже направлена предварительная финансовая схема проекта. Компания намерена построить линию метро протяженностью в 25 км, включая новые станции «Ульянка», «Пулково», «Экспофорум», «Александровская», а также «ИТМО Хайпарк», расположенный в городе-спутнике «Южный».

Согласно данным издания «Деловой Петербург», в проект планируют инвестировать 130 млрд рублей, что позволит ему стать крупнейшим в подобной сфере за последние полтора десятка лет в Петербурге. Компания также выразила желание заняться строительством жилья в городе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что китайская компания зарегистрировала на себя товарный знак петербургской ГК «Галактики».

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