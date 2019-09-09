На выходных Шаврова закрывается для троллейбусов

В Петербурге с 14 по 16 сентября закрывается троллейбусное движение по улице Шаврова. Ограничения связаны с производством дорожных работ.

Для проезда троллейбусов будет недоступен участок улицы от проспекта Авиаконструкторов до Комендантского проспекта, сообщает пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранс.

Ограничения вступают в силу в 5 утра в субботу и будут сняты в 5:30 в понедельник. В связи с этим на выходных изменятся маршруты троллейбусов №2, №23 и №50.

Троллейбус №2 начнет движение от станции метро «Старая Деревня» и проследует по Торфяной дороге, улицам Гаккелевской и Уточкина, далее — по проспекта Королева до конечной «Глухарская улица».

Троллейбус №23 отправиться от станции «Старая Деревня» до остановки «Шуваловский проспект». Маршрут его пройдет по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной.

Троллейбус №50 начнет движение от «Тихорецкого проспекта» и проследует по действующей трассе конечной «Комендантская площадь».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта по Серебристому бульвару ограничено до 20 сентября.