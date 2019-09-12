Россия запросила у Интерпола данные о нахождении «шпиона США» Смоленкова

Россия запросила у Интерпола данные о нахождении &#171;шпиона США&#187; Смоленкова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия направила в Вашингтон запрос по линии Интерпола. Речь идет о сведениях о местонахождении бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.

Смоленкова ряд СМИ называет американским информатором. Слухи о том, что он мог быть агентом США появились после того, как CNN обнародовало сведения об осведомителе.

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело», — приводит слова Захаровой РБК.

Захарова отметила, что Смоленков исчез два года назад, и теперь, когда в прессе появляются новые данные, важно все изучить и тщательно проверить.

Она также подчеркнул, что «шпионский скандал» в прессе, по мнению МИД, направлен против президента США Дональда Трампа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по информации CNN в 2017 году американская разведка вывезла из России своего ценного осведомителя. Информатор, якобы, работал в российском правительстве. Эвакуировать его из России было решено из-за опасений, что Дональд Трамп и члены его администрации могут способствовать раскрытию агента.

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