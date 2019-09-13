В России наказали нескольких чиновников, допустивших бегство «шпиона» Смоленкова

Смоленков отправился на отдых в Черногорию, хотя у российских чиновников действовал запрет на въезд в данную страну. Фото: pixabay

Смоленков отправился на отдых в Черногорию, хотя у российских чиновников действовал запрет на въезд в данную страну. Фото: pixabay

Власти назначили дисциплинарное наказание чиновникам, разрешившим вылететь предполагаемому шпиону Штатов Олегу Смоленкову в Черногорию в 2017 году.

Летом 2017 года бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков отправился с семьей на отдых в Черногорию, хотя у российских чиновников действовал запрет на въезд в данную страну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Действия чиновников, которые дали разрешение на вылет Смоленкову, расценили как безответственные, также их обвинили в «ослаблении контроля», а несколько человек уволили. Источник издания предполагает, что Смоленков стал перебежчиком.

После отъезда четы Смоленковых в Черногорию, они перестали выходить на связь и родственники сообщили об этом правоохранителям. В сентябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако позднее стало ясно, что Смоленков уехал в отпуск, дело было закрыто через несколько месяцев.

9 сентября зарубежные СМИ сообщили о том, что ЦРУ вывезли информатора Смоленкова из России после встречи американского президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым опасаясь, что президент США может проболтаться.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Россия запросила у Интерпола данные о нахождении «шпиона США» Смоленкова.