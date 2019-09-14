В России снизили пошлины на ввоз иномарок

Однако эксперты не уверены, что это приведет к увеличению импортных иномарок на улицах страны. Фото: https://pixabay.com

Однако эксперты не уверены, что это приведет к увеличению импортных иномарок на улицах страны. Фото: https://pixabay.com

Теперь пошлина на ввоз авто составит лишь 15%, против 17%, которые пришлось бы заплатить владельцам новых транспортных средств раньше.

Ситуация с подержанными автомобилями стала еще приятнее — пошлина сократилась на 5%, с 22% до 17%. Такие нововведения связаны с обязательствами перед Всемирной торговой организацией, которые Россия исполнила 10 сентября.

Обсуждение необходимых условий длилось восемнадцать лет, и в сентябре 2019 государство пошло навстречу, снизив цифры пошлин до целевых показателей в 15% и 17%.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к новому кризису, который ожидает страну из-за предполагаемого падения цен на нефть. Свои опасения Греф выразил в ходе выступления на Московском финансовом форуме.