ЦРУ планировало отправлять голубей-шпионов в Ленинград

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документы о подготовке операции с кодовым названием Tascana. Штаты планировали высылать в СССР голубей-шпионов.

К почтовым голубям хотели прикреплять специальные камеры с таймерами. Они должны были вести съемку на секретных объектах СССР. Одним из таких была судостроительная верфь в Ленинграде. ЦРУ были заинтересованы в работе по созданию советской атомной подводной лодкой.

Оказавшись на месте, камера должна была начать съемку. За четыре минуты получалось 150-200 снимков объекта с воздуха, пишет ТАСС.

Эксперименты с запуском голубей проводились в окрестностях Вашингтона. Были ли птицы опробованы в СССР, неизвестно. В рассекреченных документах указывается, что программа так и не стала действующей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Министерство обороны РФ рассекретило документы с результатами первых испытаний автомата Калашникова.