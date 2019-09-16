В Солнечной системе найден еще один “чужой” объект

Это второй идентифицированный межзвездный странник после Оумуамуа (Oumuamua), который обнаружили в 2017 году.

Астрономы сообщают, что межзвездный гость сейчас стремительно проносится через Солнечную систему, и в отличие от таинственного космического странника Оумуамуа эксперты смогут изучить его в деталях.

Объект получил предварительное имя C/2019Q4. Его заметил астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов. Внимание наблюдателя привлекла необычная траектория загадочного небесного тела.

Последующий анализ и наблюдения подтвердили, что объект обладает высоким эксцентриситетом и движется через Солнечную систему транзитом.

Наблюдения уже позволяют предположить, что объект является кометой, имеющей межзвездное происхождение. И хотя траектория указывает, что межзвездный странник покинет нашу систему, она также предвещает более длительное пребывание в ней. Это позволит ученым изучить комету намного подробнее, чем первопроходца Оумуамуа.

По оценкам ученых, C/2019Q4 будет находиться в Солнечной системе от шести месяцев до целого года, а это значит, что астрономы смогут хорошо рассмотреть его особенности.

«Это первая межзвездная комета, которую мы видели», — отмечают ученые.

Согласно сообщению Центра малых планет, C/2019Q4, вероятно, является вторым известным межзвездным объектом, который совершает перелет в нашем уголке галактики. Первым обнаруженным межзвездным странником стала астероидоподобная скала, получившая имя Oumuamua.

Этот таинственный сигарообразный снаряд, формально названный объектом 1I/ 017U1, напоминает и комету, и астероид, однако он не соответствует многим другим определяющим признакам, обычно связанным с этими объектами, включая направление движение и отсутствие хвоста.

Профессиональный наблюдатель Роберт Верик впервые увидел межзвездного путешественника в октябре 2017. У исследователей было всего несколько недель, чтобы собрать как можно больше данных, прежде чем странный посетитель вылетел за пределы досягаемости телескопов Земли.

Охотники за инопланетянами сразу заявили, что Oumuamua был «артефактом пришельца». Ученые эту версию не отвергают.

Они считают, что загадочный межзвездный астероид, действительно, может быть космическим зондом — гигантским солнечным парусом, отправленным инопланетянами, чтобы искать признаки жизни.

Впрочем, астраномы так и не могут решить, является ли Oumuamua кометой, астероидом или чем-то иным. Версии выдвигаются самые разные.

Ранее GazetaSPb сообщала, что вероятность конца света из-за падения астероида на Землю — 100%.