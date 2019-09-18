Суд на три месяца закрыл кальянную «Огонек» на Таврической

В работе бара-кальянной «Огонек» на Таврической улице в ходе внеплановой проверки обнаружили многочисленные нарушения. Решением суда заведение закрыто на 90 суток.

Постановление вынес Смольнинский районный суд. Индивидуальный предпринимать ИП Коновалов на заседание не явился, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проверка прошла после обращения местной жительницы. Женщина сообщила, что из-за громкой музыки и запахов курительных смесей жильцы долгое время не могут нормально отдохнуть.

Бар в доме работает уже около пяти лет. До этого помещение занимала другая кальянная, которую неоднократно пытались прикрыть. После того, как у заведения сменился собственник, лучше не стало, утверждают жильцы.

В ходе проверки выяснилось, что кальянная нарушила ряд санитарно-эпидемиологических требований. Заведение оборудовано только одним входом — со стороны двора жилого дома. Музыка в нем играет днем и ночью, при этом музыкальное оборудование не имеет ограничителя мощности. Система вентиляции установлена с нарушением нормативов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд в Петербурге признал ресторан «Вафли и Вино» на Гороховой улице виновным в отравлении посетителей.