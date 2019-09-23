Ученые назвали причину вымирания неандертальцев

Они считают, что одна из них могла сыграть решающую роль.

Обо всем рассказали ученые Университета штат Нью-Йорк в США, сообщается в пресс-релизе на Phys.org. Они уверены, что одной из причин вымирания неандертальцев стали хронические ушные инфекции. Эксперты выяснили, что строение уха предков современного человека было похоже на младенческое. Оно не менялось со временем, что и сыграло злую шутку. Из-за этого среднее ухо было восприимчиво к инфекциям и воспалениям. Это, считают ученые, привело к болезням и вымиранию.

Другие ученые также уверяли, что у неандертальцев бывали проблемы с ушами – они, например, страдали от синдрома «уха серфера». Им постоянно попадала в ушную раковину вода.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных. Настолько в плохом состоянии экология не была еще никогда.