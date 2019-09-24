Участок проспекта Ветеранов до Буденного планируют открыть до конца 2019 года

Движение транспорта по новому участку проспекта Ветеранов в Петербурге могут открыть до конца 2019 года. Речь идет о дороге от проезда № 5 до проспекта Буденного.

Протяженность нового участка проспекта Ветеранов составит 2,5 км по две полосы движения в каждую сторону. На участке обустроят велодорожку протяженностью 3 метра и установят 6 светофоров, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Продолжить проспект Ветеранов решено для того, чтобы подключить развивающийся микрорайон в Красносельском районе к существующей улично-дорожной сети Петербурга. На новом участке предусмотрены пешеходные тротуары, остановки и условия для передвижения маломобильных групп населения.

Ввести объект в эксплуатацию по контракту необходимо до осени 2020 года. Однако, с учетом дорожной ситуации, планируется запустить движение автомобилей по левому направлению участка от проезда №5 до проспекта Буденного. Протяженность его составляет 1,4 км.

Работы выполняет АО «ПО «Возрождение». Заказчиком выступила Дирекция транспортного строительства, подведомственная КРТИ.

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