Подростка поймали на закладке наркотиков у станции Мурино

Подростка поймали на закладке наркотиков у станции Мурино
Наркотики пытались сбыть через закладку у железной дороги. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 18-летнего парня и 16-летнюю девочку-подростка. Их подозревают в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, юноша зарегистрировал себя и свою знакомую в мессенджере, где они вступили в преступный сговор с неизвестным дилером. Задачей молодых людей был сбыт наркотиков.

Неизвестный передал более 6 грамм наркотического вещества парню и девушке. Закладка была сделана близ железнодорожных путей станции Мурино, сообщает Управление на транспорте МВД по СЗФО.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Максимальные санкции по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» — до 20 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти бане и гараже у дома семейной пары нашли около килограмма наркотического вещества.

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Подростка поймали на закладке наркотиков у станции Мурино