В Петербурге возведут еще один мост через Неву

В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Новый мост через главную реку города появится около Финляндского железнодорожного моста. Проект будет осуществлен в рамках строительства ВСД.

О намерении построить еще одну переправу через Неву градоначальник Александр Беглов рассказал телеканалу «78». Новый мост должен разгрузить мосты Володарский и Александра Невского. Возведение постройки планируется в рамках реализации Широтной магистрали, она же — Восточный скоростной диаметр (ВСД).

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге с одобрения главы города Александра Беглова будет реализована программа по борьбе с наркотическими веществами в Интернете. Разработанная система сможет отслеживать, что ищут пользователи Сети. Кроме того, проект будет оказывать содействие в поиске экстремизма и незаконных азартных организаций.

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