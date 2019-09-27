В Петербурге возведут еще один мост через Неву

Новый мост через главную реку города появится около Финляндского железнодорожного моста. Проект будет осуществлен в рамках строительства ВСД.

О намерении построить еще одну переправу через Неву градоначальник Александр Беглов рассказал телеканалу «78». Новый мост должен разгрузить мосты Володарский и Александра Невского. Возведение постройки планируется в рамках реализации Широтной магистрали, она же — Восточный скоростной диаметр (ВСД).

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге с одобрения главы города Александра Беглова будет реализована программа по борьбе с наркотическими веществами в Интернете. Разработанная система сможет отслеживать, что ищут пользователи Сети. Кроме того, проект будет оказывать содействие в поиске экстремизма и незаконных азартных организаций.