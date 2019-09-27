Основной фигурант дела медцентров отправлен в СИЗО

Главный обвиняемый в деле о сети мошеннических медцентров Михаил Фрайман отправился за решетку на ближайшие два месяца.

На заседании 26 сентября адвокат мошенника уверял, что на следующем слушании предоставит документы, по которым его подзащитный будет освобожден от необходимости провести на нарах ближайшие два месяца, и суд ограничится электронным браслетом.

По информации «Мойки78», на следующий день в здании суда, где проходило слушание, травили клопов. Воздух был заполнен едким запахом, что способствовало ускоренному процессу решения суда. Довольно быстро судья Ирина Керро постановила, что Фрайману все же придется отправиться в СИЗО. Там уже находятся его сообщники Павел Сердюков и Александра Шукайлова.

Возможно, клопы сыграли в этом решении не последнюю роль.

Ранее GazetaSPb сообщала подробности дела о мошенничестве в частных клиниках.