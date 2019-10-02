В Ленобласти ликвидировано 238 несанкционированных свалок

Больше всего захламлённых участков ликвидировано во Всеволожском районе (78 нелегальных свалок общим объёмом порядка 3,5 тыс. куб. метров) по итогам третьего квартала.

В Кингисеппском районе за этот период убрали 28 свалок, а в Гатчинском – 21. Только в сентябре было ликвидировано 60 незаконных свалок объемом более 1,2 тыс. куб. метров преимущественно в Кингисеппском и Всеволожском районах, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе администрации правительства Ленобласти.

По результатам административных расследований вынесено 289 постановлений об устранении экологических нарушений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что районные власти могут наделить правом привлекать к ответственности организаторов несанкционированных свалок. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты Законодательного собрания Петербурга.