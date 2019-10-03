Батрутдинов прокомментировал свои чувства к Бузовой

Юморист назвал их отношения «дружбой на грани». Возможно, они скоро поженятся, считают подписчики.

Обо всем рассказал резидент Comedy Сlub Тимур Батрутдинов в преддверии начала шоу «План Б», которое покажут по ТНТ. Он не скрывает, что хорошо общается с Ольгой Бузовой и притом давно. Многие удивляются, почему они до сих пор не вместе – друзья отлично смотрятся вместе, много смеются и всегда рады друг друга видеть на различных мероприятиях. Юморист, отвечая на слухи о романе, отметил, что их взаимоотношения довольно странные – на грани. Батрутдинов понимает, что стоит ему перейти черту и у них могли бы быть романтические отношения, но он боится испортить дружбу.

«Когда ты очень долго знаешь девушку и то, что происходит в ее жизни, сложно сгенерировать в себе чувства с гормонами любви»,

— объяснил он в интервью изданию «Телепрограмма».

Он также отметил, что не хотел бы, чтобы его жена была известная.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подписчики снова критикуют Бузову, обнимающуюся с чужими детьми.