Проект нового моста через Волхов одобрят в октябре

После получения заключения будет объявлен конкурс на строительство. Фото: Google.Maps

После получения заключения будет объявлен конкурс на строительство. Фото: Google.Maps

Положительное заключение по проектной документации нового моста через реку Волхов в Ленинградской области ожидается до середины октября.

Ожидается, что проект нового моста через Волхов будет одобрен Главгосэкспертизой уже к 17 октября, сообщает строительный блок правительства Ленобласти. На данный момент проводятся работы по устранению последних замечаний и вопросов со стороны комитетов, отвечающих за природопользование и культуру.

Глава блока по строительству и ЖКХ, зампредседатель правительства Ленобласти Михаил Москвин защищал проект моста в четверг, 3 октября.

После получения заключения будет объявлен конкурс на строительство.

Ранее GazetaSPb сообщала, что четверть строящихся домов в Петербурге перешло на проектное финансирование.