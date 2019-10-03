Обвиняемого в мошенничестве экс-следователя СК отпустили под домашний арест

Адвокат Андрей Федоров, обвиняемый в мошенничестве, отпущен под залог в один миллион рублей. Такое решение вынес суд Красногвардейского района.

Сегодня, 3 октября, на судебном заседании бывшего следователя СК отпустили под домашний арест решением Красногвардейского районного суда. Экс-коллеги обвиняемого в мошенничестве адвоката не были столь сочувственны к Андрею Федорову и запрашивали для преступника более строгую меру, — заключение под стражу.

При этом сам адвокат вины не признает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании Андрея и Федорова и Дмитрия Филипцева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество. Преступники намеревались за крупную взятку размеров в 8 млн рублей, урегулировать вопрос по некоему уголовному делу. Оба адвоката являются экс-сотрудниками СК.