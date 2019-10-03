Перенесший инсульт Ален Делон вернется на большой экран

Легендарный актер вновь сыграет в кинофильме. После перерыва в десять лет, на экранах появится «Полное сходство», где Ален Делон снялся в эпизодической роли.

Картина французского журналиста Мишеля Денизо «Полное сходство» является его дебютом в кинематографе. Для 83-летнего актера это тоже, в некотором смысле, дебют. Не так давно Ален Делон перенес инсульт и появление в «Полном сходстве» будет первым для французской звезды после болезни.

Последний раз актер снимался в фильме «С новым годом, мамы!», который вышел на экраны в 2012 году. Более того, в мае 2017 года легенда французского кино объявил о завершении карьеры.

Работа в фильме «Полное сходство» заняла всего один день, однако актер отметил, что рад вновь появиться в большом кино.

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