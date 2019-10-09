Возле Смольного в ДТП попала правительственная «Тойота Камри»

Возле Смольного в ДТП попала правительственная «Тойота Камри»
Авария произошла неподалеку от Смольного собора. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Сегодня днем возле Смольного собора в ДТП попала «Тойота Камри» и «Хендай». «Тойоту» пришлось эвакуировать.

В среду, 9 октября, около часу дня произошло столкновение двух иномарок: «Тойоты Камри» и «Хендай». По информации «Фонтанки», «Тойоту» украшал правительственный госномер. В результате дорожно-транспортного происшествия были повреждены боковые крылья обоих автомобилей.

Как выяснилось, за рулем «Тойоты» находился 28-летний водитель бюджетного автотранспортного предприятия «Смольнинское». Водителем другой пострадавшей иномарки является 34-летняя жительница столицы.

Информации о состоянии здоровья участников ДТП не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили злоумышленника, который сбил пенсионера на велосипеде и скрылся.

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