Возле Смольного в ДТП попала правительственная «Тойота Камри»

Сегодня днем возле Смольного собора в ДТП попала «Тойота Камри» и «Хендай». «Тойоту» пришлось эвакуировать.

В среду, 9 октября, около часу дня произошло столкновение двух иномарок: «Тойоты Камри» и «Хендай». По информации «Фонтанки», «Тойоту» украшал правительственный госномер. В результате дорожно-транспортного происшествия были повреждены боковые крылья обоих автомобилей.

Как выяснилось, за рулем «Тойоты» находился 28-летний водитель бюджетного автотранспортного предприятия «Смольнинское». Водителем другой пострадавшей иномарки является 34-летняя жительница столицы.

Информации о состоянии здоровья участников ДТП не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили злоумышленника, который сбил пенсионера на велосипеде и скрылся.