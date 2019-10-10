Неизвестные отобрали у охотника из Ленобласти ружье

Неизвестные отобрали у охотника из Ленобласти ружье
Все произошло, когда мужчина возвращался с охоты. Фото: pixabay

Двое на отечественном авто «Жигули» зеленого цвета пригрозили охотнику ножом и отобрали у него ружье, патроны к нему и одежду. Все произошло в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно GazetaSPb, в полицию с заявлением обратился 32-летний мужчина, житель Петербурга. Он рассказал правоохранителям, что днем 9 октября он охотился на болоте Большое Знаменское, а когда возвращался, решил словить попутку. Неподалеку от поселка Приветнинское охотник остановил зеленые «Жигули» без номерного знака.

По словам заявителя, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. После того, как мужчина отказался с ними ехать, двое достали нож, и, под угрозой оружия, забрали у пострадавшего двуствольное ружье, патроны, охотничий билет и рюкзак, в котором находилась одежда.

Правоохранители разыскивают злоумышленников, а также решаю вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что охотник случайно подстрелил своего приятеля в Ленобласти.

выборгский район жигули ленобласть охотник ружье
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вторая езда в пьяном состоянии закончилась для петербуржца судом и крупным ...
Бездомная женщина зарезала спасшего ее мужчину в Ленобласти
Полный переход на цифровое ТВ произойдет 14 октября в Ленобласти
Кингисеппская таможня остановила бумажные деньги из Китая
За 20 тысяч рублей продана компания «MASTER Девелопмент»
Неизвестные отобрали у охотника из Ленобласти ружье
Эксперт назвала численность мигрантов в России
В Петербурге задержаны 27 тонн мяса утки из Китая