До кампуса СПбГУ в Пушкине запустят новый скоростной трамвай

Возить студентов до кампуса СПбГУ будет трамвай из Купчино. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Возить студентов до кампуса СПбГУ будет трамвай из Купчино. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Транспортную доступность кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Пушкинском районе обеспечит скоростная трамвайная линия «Купчино — Шушары — Славянка».

Об этом сообщает пресс-служба университета со ссылкой на начальник отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вячеслава Петрова.

«Естественно, что реализация такого крупного проекта, как строительство кампуса СПбГУ, потребует значительного развития транспортной инфраструктуры», — сказал Петров.

Концессионное соглашение о создании трамвайной сети «Купчино» – Шушары – Славянка» 11 октября заключили правительство Петербурга и ООО «БалтНедвижимость». Завершить строительство планируется не позднее чем через пять лет. Протяженность путей составит не менее 21 км. Маршрут пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петицию против переезда СПбГУ в Пушкинский район подписали более 30 тыс. человек.