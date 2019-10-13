СМИ: машина пропавшей молодой матери из Екатеринбурга вся в крови

СМИ: машина пропавшей молодой матери из Екатеринбурга вся в крови
Розыск продолжается. Фото: Pixabay

Найдена машина пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной, а в ней следы крови.

Полиция обнаружила автомобиль пропавшей Ксении Каторгиной, молодой мамы из Екатеринбурга. Эксперты из Челябинска провели анализ салона автомобиля и при помощи специальных приборов выяснили, что салон весь в крови, хоть ее попытались смыть, сообщает E1.ru.

Пока неизвестно, кому принадлежит кровь.

Напомним, что Ксения 10 октября уехала на встречу с возможным покупателем ее автомобиля — черного Audi Q5. В скором времени девушка перестала отвечать на звонки и сообщения.

Затем выяснилось, что она успела оформить договор о купле-продаже машины. Она была продана перекупщикам из Челябинска.

Ищут 27-летнюю Ксению сотрудники розыска и добровольческие поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт».

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербуржец нашел скелет мужчины в канаве.

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