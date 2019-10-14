Сезон простудных заболеваний наступил на две недели раньше

Начало сезона простуд и гриппа наиболее точно можно отследить по продажам в аптеках. Фото: pixabay

Начало сезона простуд и гриппа наиболее точно можно отследить по продажам в аптеках. Фото: pixabay

В этом году сезон заболеваний гриппом и ОРВИ пришел в России на две недели раньше обычного. Россияне начали массово скупать противовирусные препараты.

Резкий рост продаж противовирусных препаратов в российских аптеках говорит о начале сезона простудных заболеваний, который наступил в этом году почти на две недели раньше. В сентябре россияне скупили почти на 50% больше лекарств от простуды, чем за тот же период в прошлом году.

Согласно данным медиков, начало сезона простуд и гриппа наиболее точно можно отследить по продажам в аптеках, поскольку большинство жителей страны предпочитают самолечение вместо обращения ко врачу.

Также Роспотребнадзором было зафиксировано превышение эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям в отдельных регионах, сообщают «Известия».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом.