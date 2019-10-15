Седьмой сезон «Сватов» под угрозой срыва

Седьмой сезон &#171;Сватов&#187; под угрозой срыва
Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Продолжение полюбившегося зрителям телесериала «Сваты» оказалось под угрозой срыва из-за ухода актеров.

Так, проект покидает Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя, который недоволен сценическим образом своего героя и постоянными насмешками над ним. По информации «Газеты.ру», актриса Анна Кошмал, которая играет повзрослевшую Женьку, также хочет отказаться от участия в продолжении проекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Сваты» также останутся без Людмилы Артемьевой, которая исполнила роль Ольги Ковалевой. Актриса, по слухам, собиралась уехать в Германию. Однако позже её представитель Мария Проконичева назвала эти сведения «чушью».

Съемки седьмого сезона ведутся с 2017 года. Процесс осложняется непростыми отношениями между Россией и Украиной. В ноябре 2017 года «Сваты» оказались под запретом на территории Украины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Федор Добронравов поделился подробносятми съемок седьмого сезона сериала.

новости россия сваты седьмой сезон сериал украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Седьмой сезон «Сватов» под угрозой срыва
Суд признал банкротом застройщика ЖК «На Заречной»
В Петербурге предложили приравнять тату на кошках к жестокому обращению с ...
Активисты просят реформу после ухода Рублевского из комитета по благоустройству
За 31 секунду неизвестный украл картину Сальвадора Дали
Станция метро «Шушары» сохранит свое название
МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург