Седьмой сезон «Сватов» под угрозой срыва

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Продюсером "Сватов" с 1 по 6 сезоны являлся Владимир Зеленский, который на данный момент занимает пост президента Украины. Фото: Instagram

Продолжение полюбившегося зрителям телесериала «Сваты» оказалось под угрозой срыва из-за ухода актеров.

Так, проект покидает Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя, который недоволен сценическим образом своего героя и постоянными насмешками над ним. По информации «Газеты.ру», актриса Анна Кошмал, которая играет повзрослевшую Женьку, также хочет отказаться от участия в продолжении проекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Сваты» также останутся без Людмилы Артемьевой, которая исполнила роль Ольги Ковалевой. Актриса, по слухам, собиралась уехать в Германию. Однако позже её представитель Мария Проконичева назвала эти сведения «чушью».

Съемки седьмого сезона ведутся с 2017 года. Процесс осложняется непростыми отношениями между Россией и Украиной. В ноябре 2017 года «Сваты» оказались под запретом на территории Украины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Федор Добронравов поделился подробносятми съемок седьмого сезона сериала.