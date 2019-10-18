У музыкального редактора в Петербурге украли альт, евро и загранпаспорт

В Адмиралтейском районе Петербурга обокрали квартиру музыкального редактора одного из журналов. Среди похищенного — альт.

Неизвестный взломал замок и проник в квартиру женщины на Английском проспекте. С собой он забрал 30 тыс. рублей, 1 тыс. евро, фарфоровую статуэтку, альт и загранпаспорт, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сумма ущерба пока не названа.

В полицию о пропаже редактор сообщила 17 октября. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция разыскивает похитителя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из квартиры на улице Возрождения в Кировском районе Петербурга 17 октября похитили ноутбук и ювелирные изделия — кулон с бриллиантом и серьги с изумрудом. По словам хозяина, внутрь неизвестный проник, повредив замок входной двери. Возбуждено уголовное дело.