Ленобласть ждет федеральных денег на долгострои

Ленинградская область дополнительно зарезервировала 2 млрд рублей на достройку проблемных объектов. Ответного шага регион ждет от федеральных властей.

Внесение поправок в бюджет обсудили на заседании Законодательного собрания Ленобласти, сообщает lentv24.ru.

«Мы обязаны были заложить эти деньги для того, чтобы федералы нам на наш закон ответили тем же: свою часть предусмотрели в бюджете федеральном», — отметил председатель парламента Сергей Бебенин.

После будет определен порядок расходования средств, выбраны объекты, на которые деньги будут направлены в первую очереди, и найдены подрядчики, подчеркнул Бебенин.

В целом доходная часть бюджета увеличилась на 16 млрд, примерно 1,5 млрд из них были выделены из федерального центра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при достройке объектов в Ленобласти будет учитываться количество дольщиков.