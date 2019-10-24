Ленобласть ждет федеральных денег на долгострои

Ленобласть ждет федеральных денег на долгострои
Область вложит дополнительные средства в достройку проблемных объектов. Скриншот: lentv24.ru

Ленинградская область дополнительно зарезервировала 2 млрд рублей на достройку проблемных объектов. Ответного шага регион ждет от федеральных властей.

Внесение поправок в бюджет обсудили на заседании Законодательного собрания Ленобласти, сообщает lentv24.ru.

«Мы обязаны были заложить эти деньги для того, чтобы федералы нам на наш закон ответили тем же: свою часть предусмотрели в бюджете федеральном», — отметил председатель парламента Сергей Бебенин.

После будет определен порядок расходования средств, выбраны объекты, на которые деньги будут направлены в первую очереди, и найдены подрядчики, подчеркнул Бебенин.

В целом доходная часть бюджета увеличилась на 16 млрд, примерно 1,5 млрд из них были выделены из федерального центра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при достройке объектов в Ленобласти будет учитываться количество дольщиков.

долгострои дольщики ленинградская область проблемный объект сергей бебенин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кремлю не до преемников Путина
Пассажиропоток «Морского фасада» в 2019 году вырос лишь на 4%
Почти четверть кафе «Север» в Петербурге остались без фирменных пирожных
Ленобласть ждет федеральных денег на долгострои
В Выборге проводят семинары по подготовке спортивных волонтеров
Минкомсвязь: блокировка Telegram не означает запрет на использование мессенджера
В Петербурге ввели новый показатель эффективности органов местного самоуправления
В Петербурге мужчину судят за смертельный поджог знакомого