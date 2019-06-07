На достройку проблемных домов в Ленобласти выделено 2 млрд рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил вопрос проблемных домов региона в генеральным директором дом.рф Александром Плутником.

Обсуждение вопроса проходило в рамках ПМЭФ-2019. Плутник сообщил, что дом.рф предполагает закончить ревизию всех проблемных объектов строительства в Ленинградской области уже до 1 сентября.

До этого срока должна начаться достройка, если Минфин России утвердит предполагаемые объемы финансирования. В противном случае процесс достройки будет осуществляться за счет бюджета, который рассчитан на софинансирование Ленобластью.

Первоначально будут достраиваться дома с наибольшим числом дольщиков, в том числе дома основного проблемного застройщика «Норманн».

На достройку Ленобласть готова выделить 2 миллиарда рублей из бюджета региона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил, что Путин принял решение о строительстве парка вместо судебного квартала.