Бред Питт не дает Анджелине Джоли уехать из США

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему не может уехать из США.

По словам фотомодели, она вынуждена остаться, пока их с Брэдом Питтом детям не исполнится 18 лет. Она добавила, что до наступления этого момента должна жить там, где выберет экс-супруг.

Как сообщает издание Harper’s Bazaar, Джоли заявила, что выбрала бы для переезда те места, где еще не была, она также отметила интерес к Африке.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году. У них шесть общих детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ссоре Анджелины Джоли с дочерью. Актриса якобы запрещает ребенку видеться с отцом. Ситуация значительно отразилась на ребенке, из-за чего она даже планировала переехать к отцу.