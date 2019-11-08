Жители Рубинштейна победили «Винный шкаф»

Жители Рубинштейна победили &#171;Винный шкаф&#187;
Заведение окончательно закроется в пятницу, 9 ноября. Фото: pixabay.com

Петербуржцы, живущие на улице Рубинштейна, добились закрытия заведения «Винный шкаф» из-за нарушения санитарных норм.

Жители улицы долгое время жаловались на ресторан и активно направляли заявления в Роспотребнадзор. Питейная должна была закрыться еще летом 2019 года по постановлению Арбитражного суда Петербурга и области, в связи с тем, что заведение «представляло реальную угрозу здоровью населения».

Однако в тот раз владельцы бара обжаловали решение, подчеркнув, что никаких экспертных заключений в деле не предоставлено. Сегодня, 8 ноября, несмотря на то, что окончательный вердикт суда еще не озвучен, хозяева «Винного шкафа», Евгений Тонков и Евгений Хитьков, объявили о закрытии заведения на странице в Facebook.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о стрельбе в баре города Марсель на юге Франции.

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Жители Рубинштейна победили «Винный шкаф»
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