Беглов рассказал о важнейших событиях недели

Губернатор перечислил решения, о которых должны знать все петербуржцы.

Своим списком глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился на странице во «Вконтакте» сегодня, 9 ноября. Так, губернатор отметил, что продолжает проверять готовность служб к зиме – он уже ездил в Кировский и Пушкинский районы. Также Беглов отправился в Шушары, где осмотрел новую газовую котельную – она обслуживает восемь домой и работает отлично.

Власти приняли решение увеличить количество площадок для складирования снега – сейчас их 100, а будет 150. Беглов подчеркнул, что нельзя допустить выброса осадков в водоемы. Правительство планирует получать налоговый вычет с граждан, которые сдают комнаты в коммунальных квартирах. Глава города напомнил, что на этой неделе открыли научной-технологический центр компании «Полисан».

Подводя итоги, Беглов заверил, что в скором времени Санкт-Петербург выкупит 17 объектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал об итогах рабочей недели в «ВКонтакте».