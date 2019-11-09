Деды Морозы устроили заплыв на гидроциклах в Петербурге

Деды Морозы устроили заплыв на гидроциклах в Петербурге
Сказочные герои удивили петербуржцев. Фото: vk.com/spb_today

Деды Морозы уже начали радовать жителей Петербурга. Правда, пока не подарками, а представлениями. Зимние волшебники организовали заплыв на гидроциклах по реке Мойке.

Компанию экстремалам составили и Снегурочки. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как компания проносится по Мойке под бодрую музыку.

В комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте» пользователи разошлись во мнениях. Некоторые предположили, что участникам «нечего делать», другие, напротив, посчитали происходящее забавным.

«Молодцы ребята», — написал один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о списке губернатора Петербурга. Он рассказал жителям об изменениях в городе.

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