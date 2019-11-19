Третий случай заражения легочной чумой в Китае

Правительство приняло меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Фото:pixabay.com

Правительство приняло меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Фото:pixabay.com

Власти автономного района Внутренняя Монголия подтвердили еще один случай заболевания легочной чумой. 16 ноября 55-летнему мужчине поставили диагноз «легочная чума». Медики сообщают, что заболевший употреблял 5 ноября мясо дикого зайца.

Ведомство также отмечает, что связь между 2 предыдущими случаями заражения легочной чумой и этим случаем не выявлена.

На данный момент, мужчину изолировали, ему проводят лечение. За 28 людьми, с которыми больной контактировал, проходит наблюдение. Симптомы заболевания у них выявлены пока не были.

Также принимаются меры по профилактике распространения заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что суд прикрыл ресторан китайской кухни в Петергофе.